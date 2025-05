Dieci anni di Jobs act. Un primo bilancio, parziale

L'attenzione sul disegno normativo denominato Jobs act, pur avendo un ampio raggio di intervento, si è concentrata in particolare alla disciplina del contratto a termine ed al cosiddetto contratto a "tutele crescenti"

Sono diversi i campi di intervento che si proponeva il progetto, ambizioso, riassunto dalla legge n. 183/2014, contenente le deleghe in materia di riforma degli ammortizzatori sociali, dei servizi per il lavoro e delle politiche attive, nonché in materia di riordino della disciplina dei rapporti di lavoro e dell'attività ispettiva e di tutela e conciliazione delle esigenze di cura, di vita e di lavoro, che hanno dato la stura ai decreti legislativi comunemente riferiti come "Jobs Act". Gli ambiti...