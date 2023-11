Dimissioni “di fatto” e periodo di prova, arriva alla Camera il Ddl Lavoro di Lorenzo Cola e Paolo De Berardinis









Dopo oltre sei mesi dalla sua approvazione, avvenuta in Consiglio dei Ministri il 1° maggio 2023, è stato presentato alla Camera dei deputati il 6 novembre 2023 il Ddl in materia di lavoro. La bozza contiene 23 articoli che spaziano in numerosi ambiti della normativa lavoristica, introducendo significative novità e modifiche, tra le quali svettano quelle relative all’assenza ingiustificata e alle dimissioni, nonché al patto di prova.

Il tema dell’assenza ingiustificata “prolungata” equiparata alle...