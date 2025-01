Collocamento mirato, per le aziende da 15 addetti test sull’obbligo di invio del prospetto

Ultimi giorni per l’invio del prospetto informativo del collocamento mirato: i datori di lavoro obbligati a questo adempimento dovranno comunicare in via telematica entro venerdì 31 gennaio, ai servizi competenti, la loro situazione occupazionale, riferita al 31 dicembre 2024.

L’adempimento

Il prospetto informativo previsto dalla legge 68/1999 è una dichiarazione che i datori con 15 o più dipendenti – costituenti la base di computo – presentano, indicando la propria situazione occupazionale rispetto agli obblighi...