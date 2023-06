Dl Lavoro al Senato, doppio scivolone su disabili e badanti di Marco Mobili e Claudio Tucci









Per estendere l’Assegno d’inclusione ai componenti svantaggiati inseriti in programmi di cura e assistenza si rimodula la scala di equivalenza, e in particolare il peso della disabilità, che subirà quindi un taglio. È l’effetto, paradossale, di due emendamenti al decreto 1° maggio approvati giovedì in commissione Affari sociali al Senato. Il paradosso potrebbe comportare una riduzione della maggiorazione dell’assegno di disabilità anche oltre il 50%, pari cioè a meno 1.600 euro circa (oggi l’integrazione...