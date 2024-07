Doppia agevolazione per imprese avviate da under 35 disoccupati in settori strategici

Doppia agevolazione per favorire l’autoimpiego nei settori strategici per lo sviluppo di nuove tecnologie e la transizione digitale ed ecologica.

In base all’articolo 21 del decreto legge 60/2024, i disoccupati under 35 che avviano un’attività imprenditoriale in tali settori possono richiedere all’Inps un contributo pari a 500 euro per massimo 3 anni. Inoltre, è previsto un esonero contributivo totale per le assunzioni a tempo indeterminato di under 35 effettuate dagli stessi giovani imprenditori....