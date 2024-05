Durante le ferie retribuzione simile a quella ordinaria

Il lavoratore, in occasione della fruizione delle ferie, deve trovarsi in una situazione che a livello retributivo sia paragonabile ai periodi di lavoro, percependo in quel periodo un compenso che non possa costituire un deterrente all’esercizio del suo diritto di fruire effettivamente del riposo annuale.

Ribadendo questo principio della giurisprudenza comunitaria, la Sezione lavoro della Cassazione con la sentenza 14089/2024, pubblicata ieri, ha accolto il ricorso di un macchinista ferroviario che...