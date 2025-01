È possibile scegliere il trattamento con la richiesta

La gestione dei congedi parentali è articolata anche per i datori di lavoro. La normativa prevede un termine di fruizione generale di questi congedi entro i 12 anni di vita del figlio, prevedendo una durata definita in sei mesi, continuativi o frazionati, in caso di fruizione solo da parte della madre. Se la fruizione è invece solo in capo al padre, i mesi di congedo, continuativi o frazionati, salgono a sette. In caso di fruizione del congedo da parte di entrambi i genitori, il periodo sale a dieci...

Continua a leggere NT+ Lavoro Prova 1 mese da 4,90 € Procedi per attivare l’offerta Ottieni subito Tutta l’informazione giuslavoristica

Contenuti esclusivi sempre aggiornati

Guida al Lavoro digitale

Schede e approfondimenti operativi

Newsletter e Web App

Perché abbonarsi