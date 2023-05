Ecco il portale che incrocerà domande e offerte di lavoro di Giorgio Pogliotti e Claudio Tucci

A maggio ogni 100 posti di lavoro 46 difficili da reperire









Si chiama “Sistema informativo per l’inclusione sociale e lavorativa” la nuova piattaforma introdotta dal decreto Lavoro (all’articolo 5), con la sfida ambiziosa di iniziare ad aggredire un mismatch tra domanda e offerta che ormai interessa quasi un’assunzione su due. L’obiettivo del Siisl è l’interoperabilità, vale a dire creare un sistema di comunicazione tra regioni, comuni, agenzie per il lavoro e ministeri competenti per far dialogare tra loro le banche dati dei soggetti accreditati al sistema...