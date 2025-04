Edilizia Veneto: accordo sull’EVR anno 2024 per le imprese artigiane e pmi

In arrivo l’E.V.R. (Elemento Variabile della Retribuzione) per i dipendenti delle aziende artigiane e pmi edili del Veneto.

In data 18 marzo 2025 Confartigianato Imprese Veneto, Cna Veneto, Casartigiani Veneto, Feneal-Uil Veneto, Filca-Cisl Veneto e Fillea-Cgil Veneto hanno sottoscritto il verbale per la quantificazione dell’E.V.R. per impiegati, operai e apprendisti professionalizzanti.

Ai fini della determinazione dell’E.V.R. erogabile per l’annualità 2024, la verifica dei parametri è fatta...