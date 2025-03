Ccnl Edili (piccola industria) - Confapi

Le parti sociali hanno siglato l'ipotesi di accordo di rinnovo della parte salariale per i lavoratori dipendenti del Ccnl per gli addetti delle Piccole e Medie Industrie Edili ed affini

In data 24 marzo 2025 tra Confapi Aniem, Fenea Uil, Filca Cisl e Fillea Cgil è stato sottoscritto l'ipotesi di accordo per il rinnovo del CCNL per gli addetti delle piccole e medie industrie edili ed affini. Le Parti precisano che l'ipotesi di rinnovo è subordinata alla sottoscrizione, entro il 30 aprile 2025, dei seguenti allegati contrattuali:

- Allegato 1 - Accordo su Denuncia unica edile e compensazione F24;

- Allegato 2 - Accordo su Trasferta nazionale;

- Allegato 3 - Accordo su Premialità;...