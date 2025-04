Omesse ritenute previdenziali e assistenziali: contestazione e notificazione d'illecito amministrativo

Omesso versamento delle ritenute previdenziali ed assistenziali (art. 2, comma 1-bis, D.L. 463/1983, L. 638/1983) – Fattispecie oggetto di depenalizzazione (D.Lgs. 8/2016) – Illeciti commessi prima dell'entrata in vigore della norma depenalizzatrice – Applicabilità del termine di decadenza ex art. 14, L. 689/1981 – Sussiste – Dies a quo – Ricezione degli atti da parte dell'autorità giudiziaria – Mancata trasmissione degli atti – Data di entrata in vigore della norma depenalizzatrice



Anche nelle fattispecie di omesso versamento delle ritenute previdenziali per effetto della depenalizzazione di cui di cui al D.Lgs. 8/2016 è applicabile il termine di novanta giorni di cui all'art. 14, legge 689/1981, decorrenti dalla ricezione degli atti dall'autorità giudiziaria.

Entro tale termine, a norma dell'art. 9, comma 4, D.Lgs. 8/2016, l'INPS deve notificare al responsabile la violazione amministrativa concernente il mancato versamento delle ritenute previdenziali, parzialmente depenalizzata ai sensi dell'art. 3, comma 6, del medesimo decreto legislativo. In caso di mancata trasmissione degli atti da parte dell'autorità giudiziaria, tale termine decorre dal momento di entrata in vigore del D.Lgs. 8/2016 (6.2.2016), ove dal vaglio di merito risulti che, in concreto, l'accertamento delle violazioni non ha richiesto da parte dell'INPS alcuna attività istruttoria