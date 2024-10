Elezioni regionali Liguria, così i permessi in busta paga

Nelle giornate di domenica 27 ottobre e lunedì 28 ottobre si sono svolte le operazioni di voto per l’elezione del Consiglio regionale e del presidente della Giunta regionale della Liguria.

I dipendenti chiamati a svolgere funzioni presso i seggi possono assentarsi dal lavoro per il periodo corrispondente alle consultazioni. In tale periodo si deve verificare quali siano i giorni lavorativi o meno. Per le giornate lavorative, quali il sabato per chi lavori su sei giorni, ovvero il lunedì, o il giorno...