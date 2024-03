Elezioni regionali in Sardegna e Abruzzo, così la busta paga

Domenica 25 febbraio 2024 si è votato in Sardegna per l’elezione del Presidente della Regione e per il rinnovo del Consiglio. I seggi elettorali sono stati aperti dalle ore 6.30 e, dopo le operazioni preliminari, si è votato fino alle ore 22.00.

Domenica 10 marzo si voterà in Abruzzo per l’elezione del Presidente della Regione e per il rinnovo del Consiglio regionale, dalle ore 7:00 alle ore 23:00.

Ricordiamo brevemente, per le elezioni regionali in discorso, le disposizioni generali in materia per...