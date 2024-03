Enti di coordinamento attività formative, domande di contributi entro il 27 marzo

Il 26 febbraio è entrato in vigore il decreto (decreto 8/2024) che regolamenta le modalità per la richiesta, da parte degli enti di coordinamento a livello nazionale delle attività formative, del contributo per la copertura nel corrente anno delle spese generali di amministrazione non coperte da contributo regionale. Il contributo è stato istituito con legge 40/1987. Destinatari sono gli enti di coordinamento che svolgono attività di coordinamento operativo a livello nazionale di enti privati gestori...

Continua a leggere NT+ Lavoro Prova 1 mese da 4,90 € Procedi per attivare l’offerta

Vedi altre offerte Ottieni subito Tutta l’informazione giuslavoristica

Contenuti esclusivi sempre aggiornati

Guida al Lavoro digitale

Schede e approfondimenti operativi

Newsletter e Web App

Perché abbonarsi