Entro aprile domanda per il bonus parità di genere

Il 30 aprile scade il termine per la presentazione del rapporto biennale nonché della domanda all’Inps per fruire dell’esonero contributivo da parte delle aziende che, nel 2023, hanno conseguito la certificazione della parità di genere.

Il rapporto biennale 2022-2023, adempimento obbligatorio previsto dall’articolo 46 del Dlgs 198/2006 per i datori di lavoro con oltre 50 dipendenti al 31 dicembre 2023 (e facoltativo per quelli di dimensioni inferiore), non è però ancora trasmissibile, in quanto l’...