Facchini, premi speciali unitari sulle retribuzioni convenzionali

La Cassazione, disattendendo la posizione dell'Inail, conferma che, nel periodo antecedente al 1° gennaio 2023, i premi speciali unitari dovuti per i facchini devono essere quantificati sulla base delle retribuzioni convenzionali e non di quelle effettive

La Corte di Cassazione è intervenuta, mediante una serie di pronunce (tra le quali anche quella del 25 novembre 2024, n. 30292, in commento) su un contenzioso abbastanza diffuso con riferimento all'interpretazione della normativa applicata per i periodi precedenti al 1° gennaio 2023. Come noto, a partire da tale data, è divenuto pienamente operativo il Decreto interministeriale del 6 settembre 2022 che prevede l'assoggettamento al regime assicurativo ordinario di una serie di fattispecie precedentemente...