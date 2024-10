Firmato il protocollo sulla semplificazione dei flussi d’ingresso

Il ministero del Lavoro, sul proprio sito internet, ha pubblicato il testo del protocollo per la semplificazione delle procedure d’ingresso in Italia dei cittadini non comunitari per motivi di lavoro subordinato, in base all’articolo 24-bis del decreto legislativo 286/1998.

L’intesa siglata dal Ministero ruota intorno all’articolo del testo unico immigrazione...