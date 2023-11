FondAereo: un prodotto per il personale delle compagnie Ue di Giorgio Pogliotti

Studio di fattibilità per diventare il primo fondo transfrontaliero









FondAereo si candida a diventare il primo fondo pensione transfrontarliero operante in Italia. Il Cda del fondo pensione complementare del personale navigante del trasporto aereo, con 10.045 iscritti tra piloti e assistenti di volo e un patrimonio di 401 milioni di euro, ha deliberato di effettuare uno studio di fattibilità per due strumenti alternativi: il Fondo trasfnfrontaliero basato in Italia (e sezioni in altri paesi dell’Unione europea) e il Prodotto pensionistico individuale paneuropeo (Peep...