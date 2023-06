Fondazioni lirico-sinfoniche, a rischio i contratti a termine in scadenza al 30 giugno di Antonio Carlo Scacco

Contenuto esclusivo Norme & Tributi Plus Contenuto esclusivo Norme & Tributi Plus







Il prossimo 30 giugno scadono i contratti di lavoro stipulati a tempo determinato dalle Fondazioni lirico-sinfoniche nell'anno 2019 con personale artistico e tecnico in presenza di esigenze contingenti o temporanee. La previsione, che non risulta interessata dal decreto Lavoro (Dl 48/2023), attualmente all'esame delle Aule parlamentari per la conversione in legge, è contenuta nel comma 3-bis dell'articolo 29 del Dlgs 81/2015.

Per comprendere appieno la vicenda è necessario fare un passo indietro. ...