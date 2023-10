Fondi pensione, anticipo con meno paletti e tassazione agevolata rispetto al Tfr di Antonello Orlando

Nessuna seniority d’iscrizione per spese sanitarie gravi per sé, il coniuge o i figli. Solo per le altre causali prevista l’anzianità di almeno otto anni

Contrariamente a quanto spesso si ritiene, per i dipendenti che hanno scelto di versare tutto o in parte il proprio Trattamento di fine rapporto (Tfr) a una forma pensionistica complementare poter richiedere una anticipazione di liquidità durante la vita lavorativa non solo non è più complesso, ma è spesso anche più vantaggioso fiscalmente.

Per il Tfr la fonte che consente di ricevere una sola anticipazione è l’articolo 2120 del codice civile. Questo prevede che, per prima cosa, il lavoratore possa ricevere una anticipazione solo se ha con il medesimo datore di lavoro almeno 8 anni di anzianità aziendale e per un ammontare massimo del 70 per cento. La stessa norma prevede anche un numero massimo annuo di richieste di anticipazione che il datore di lavoro deve soddisfare, pari al 10% dei dipendenti che ne hanno diritto e comunque entro il 4% del totale dei dipendenti della singola azienda. Alcuni contratti collettivi prevedono condizioni di miglior favore, fra cui, ad esempio, un numero più alto di anticipazioni che lo stesso dipendente potrà richiedere; l’anticipazione può essere concessa anche in caso di fruizione del congedo parentale.

Nel caso delle forme di previdenza complementare, invece, l’articolo 11 comma 7 del Dlgs 252/2005 non richiede alcuna seniority di iscrizione in caso di richiesta per spese sanitarie gravi per sé, per il coniuge o i figli. Solo per le altre causali viene prevista l’anzianità di iscrizione a un fondo di almeno 8 anni. Le causali appaiono però più ampie in quanto consentono lo smobilizzo fino al 75% della posizione complessiva per spese sanitarie o per l’acquisto o la ristrutturazione della prima casa per sé, per i figli o per il coniuge in comunione dei beni. Ancora, dopo 8 anni di iscrizione l’iscritto ha diritto anche a una anticipazione pari al massimo al 30% per sue ulteriori esigenze.

La normativa civilistica consente l’anticipazione del Tfr, invece, solo per spese sanitarie o per l’acquisto della prima casa per sé o per i figli, lasciando alla contrattazione collettiva o alla discrezionalità del datore di lavoro l’ampliamento delle causali di anticipazione. Non va peraltro dimenticato che mentre il Tfr è aggredibile entro i limiti di un quinto per il pignoramento e senza limiti nel caso della cessione, in caso di anticipazione per spese sanitarie anche nel caso della cessione o del sequestro all’iscritto richiedente l’anticipazione spetterà in misura non inferiore a quattro quinti dell’importo richiedibile.

Sotto un profilo fiscale, i vantaggi per gli iscritti a fondo pensione sono notevoli: se il Tfr in caso di anticipazione viene sempre tassato con tassazione separata, con un’aliquota che viene solo temporaneamente calcolata dal sostituto d’imposta sulla base degli scaglioni ordinari e con conguaglio all’atto della liquidazione definitiva, nel caso delle anticipazioni erogate dai fondi pensione la tassazione è quella separata unicamente per il montante accantonato fino al 2006. Dal 2007, infatti, il montante nel fondo quando viene richiesto sotto forma di anticipazione è tassato, a titolo di imposta, al 23% per le causali dell’acquisto/ristrutturazione della prima casa e per le altre esigenze del lavoratore e sconta per l’anticipazione per spese sanitarie la tassazione definitiva agevolata compresa fra 15% e 9%, che si riduce dello 0,3% per ogni anno di anzianità di iscrizione a previdenza complementare ulteriore ai primi 15. Va ricordato che anche per le anticipazioni erogate sulla base di contributi ai fondi versati prima 2007, non vi sarà la riliquidazione d’imposta da parte dell’agenzia delle Entrate che colpisce invece il Trattamento di fine rapporto dopo la tassazione provvisoria operata dal sostituto d’imposta.