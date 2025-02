Fondo per il sostegno alla trasformazione delle imprese manifatturiere

La transizione ecologica e digitale sta rivoluzionando il panorama industriale, spingendo le imprese verso processi più efficienti e sostenibili. Per supportare questo cambiamento, il ministero delle Imprese e del Made in Italy ha pubblicato il Fondo per il Sostegno alla Transizione Industriale, misura che punta a incentivare interventi per l’efficienza energetica e la sostenibilità ambientale nelle imprese manifatturiere.

L’opportunità

Con una dotazione finanziaria di 400 milioni di euro, il bando rientra nel ...