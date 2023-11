Fondo Innovazione Agricoltura: pubblicate le istruzioni per accedere alla misura di Maurizio Maraglino Misciagna

Le domande possono essere presentate a partire dalle ore 12.00 del giorno 15 novembre 2023, data di apertura dello sportello telematico

Dopo la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale n. 240 del 13 ottobre 2023 del decreto 9 agosto 2023 del Ministero dell’Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste che indica i criteri operativi e rende pienamente fruibili 75 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023, 2024 e 2025 al fine di alimentare il Fondo per l’Innovazione in Agricoltura, sul sito di ISMEA sono state rese pubbliche le istruzioni operative del Fondo Innovazione Agricoltura per l’anno 2023 e la data di apertura del ...