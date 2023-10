Fondo nuove competenze, ecco come calcolare gli oneri rimborsabili di Antonio Carlo Scacco

Istruzioni contenute nell'allegato tecnico pubblicato dall'Anpal

Il nuovo allegato tecnico al manuale del Fondo nuove competenze, disponibile sul sito Anpal dal 23 ottobre, contiene interessanti indicazioni circa le modalità di calcolo del costo orario retributivo e contributivo riconosciuto dal Fondo nell’ambito dell’ultimo Avviso.

Un decreto interministeriale del settembre dello scorso anno, attuativo dell’articolo 11-bis del decreto legge 146/2021, aveva precisato il perimetro degli oneri sostenuti dal datore e finanziabili, limitando i rimborsi:

a) al costo orario retributivo, al netto dei contributi a carico del lavoratore;

b) agli oneri relativi ai contributi previdenziali e assistenziali, delle ore destinate alla formazione.

L’allegato precisa che il costo orario retributivo, al netto della quota contributiva a carico del lavoratore, è rimborsato al 60%, salvo che gli accordi sindacali prevedano, oltre alla canonica rimodulazione dell’orario finalizzata a percorsi formativi, una riduzione del normale orario di lavoro di almeno un’ora alla settimana a parità di retribuzione.

In proposito è necessario distinguere tra gestione non agricola e gestione agricola. Nel primo caso si prende in considerazione la retribuzione teorica mensile riferita al mese di approvazione dell’istanza e comunicata dal datore di lavoro all’Inps, escluse eventuali mensilità aggiuntive, Tfr, premi di produzione, straordinari, ferie e festività non godute, arretrati eccetera. Si noti che in caso di assunzione non effettuata il primo giorno del mese di approvazione dell’istanza, si fa riferimento alla retribuzione teorica del mese successivo. La retribuzione teorica, moltiplicata per dodici e divisa per 1720 (che corrisponde al tempo lavorativo standard), definisce il costo orario retributivo, importo dal quale si sottrae la quota contributiva a carico del lavoratore.

Il secondo gruppo di oneri rimborsabili si ottiene applicando al costo orario retributivo, comprensivo della quota contributiva a carico del lavoratore, l’aliquota contributiva totale (azienda e lavoratore, escluso il premio Inail). Il risultato così ottenuto dovrà essere decurtato da eventuali agevolazioni, incluso - precisazione interessante - l’esonero contributivo sulla quota a carico del lavoratore, rimodulato da ultimo dal decreto legge Lavoro.

La gestione agricola richiede delle cautele ulteriori perché occorre tenere conto anche del tipo di manodopera, in particolare se i lavoratori siano a tempo determinato (Otd) o a tempo indeterminato (Oti). Nel primo caso, per ottenere la retribuzione teorica mensile, si considera la retribuzione teorica giornaliera (Rtg) valorizzata nei Dmag/Posagri riferiti ai periodi che hanno un codice retribuzione O, e la si moltiplica per 26 . Per gli Oti, invece, si considera la retribuzione teorica mensile (Rtm) nei Dmag/Posagri contrassegnati dal medesimo codice retribuzione. Nei casi di Otd e Oti part-time la Rtm va riproporzionata alla percentuale lavorativa. Dalla Rtm oraria, ottenuta come sopra descritto, si detrae la quota contributiva a carico del lavoratore per ottenere il costo orario di riferimento rimborsabile dal Fondo.

Per il costo orario contributivo comprensivo della quota contributiva a carico del lavoratore occorre tenere conto delle eventuali riduzioni tariffarie e specifiche agevolazioni analiticamente descritte nell’allegato.

Un intero paragrafo, aggiunto nell’ultima versione del manuale, riguarda le modalità tecniche per la richiesta di saldo del contributo, presentabile tramite la piattaforma MyAnpal entro i 150 giorni solari dall’approvazione della istanza, pena la revoca del contributo medesimo. Incidentalmente si ricorda che, ove il termine di 150 giorni per la richiesta fosse già scaduto ovvero dovesse scadere entro il prossimo 6 novembre, i datori di lavoro interessati potranno presentare la richiesta di saldo entro la medesima data. Le informazioni richieste in fase di saldo sono, oltre a quelle relative al costo orario retributivo e contributivo (vedi sopra), quelle relative al numero di ore di formazione rendicontabili suddivise in presenza e a distanza per partecipante e per percorso (è opportunamente prevista una possibilità di caricamento massivo dei relativi dati). Il manuale avverte che, previo parere del fondo interprofessionale di riferimento e nel rispetto delle sue regole, è possibile rimodulare in fase di presentazione del saldo il percorso formativo, purché l’operazione sia effettuata prima dell’inserimento a sistema delle ore di formazione effettivamente svolte da ciascun partecipante, pena la impossibilità di procedere alla rimodulazione.