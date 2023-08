Fringe benefit, alzare il limite di esenzione con i decreti attuativi di Gianpaolo Sbaraglia e Gabriele Sepio









Più spazio e diverse novità per il welfare aziendale con la riforma fiscale. Questo emerge dal ddl di delega approvato in via definitiva dalla Camera con cui sono dettati i principi e i criteri direttivi per la revisione del sistema di imposizione sui redditi delle persone fisiche.

In questo scenario ampio spazio è riservato alla revisione e alla semplificazione delle disposizioni sulle somme e sui valori esclusi dalla formazione del reddito di lavoro dipendente e assimilati. Il riferimento è alle...