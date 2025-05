Fs, contratto con aumenti medi di 230 euro

Per i 90mila ferrovieri sono in arrivo in media aumenti di 230 euro sui minimi retributivi, a regime, ed una una tantum di mille euro.

Lo prevede l’ipotesi di rinnovo del contratto collettivo nazionale di lavoro per la Mobilità/Attività ferroviarie firmata da Filt Cgil, Fit Cisl, Uiltrasporti, Ugl Ferrovieri, Orsa Ferrovie e Fast Confsal con Agens, accompagnata dall’ipotesi di rinnovo del contratto aziendale di secondo livello del Gruppo FS raggiunta con i vertici del Gruppo: entrambi i contratti ...