Grafici piccola industria, da febbraio il flexible benefit 2025

Le previsioni in materia di welfare e flexible benefit continuano ad applicarsi anche per il 2025 in attesa dell'accordo di rinnovo del Ccnl

Con il verbale sottoscritto in data 22 gennaio 2025 Unigec e Unimatica - Confapi insieme alle associazioni sindacali dei lavoratori Slc-Cgil, Fistel-Cisl e Uilcom-Uil, hanno stabilito che per l'anno 2025, in attesa del complessivo rinnovo del CCNL, continueranno a trovare applicazione le previsioni in materia di Welfare e Flexible Benefit già introdotte dall'ultimo accordo di rinnovo del 9 marzo 2021 per i dipendenti della piccola e media industria della comunicazione, dell’informatica, dei servizi...