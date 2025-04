Il cuneo fiscale in Italia cresce al 47,1% nel 2024

Non si alleggerisce la zavorra “cuneo fiscale”. Anzi cresce. Nel 2024, secondo il rapporto Ocse «Taxing Wages 2025» pubblicato ieri, il peso delle tasse sul lavoro per un lavoratore single è cresciuto di 1,61 punti, toccando quota 47,1% del costo del lavoro, e confermandosi largamente al di sopra della media Ocse (34,9%). Quello italiano, è l’aumento più significativo tra i Paesi della zona Ocse. L’Italia è al quarto posto per ampiezza del cuneo, ovvero la differenza tra il costo del lavoro sostenuto...

