Il lavoro occasionale convive con Naspi e Dis-coll e con dubbi sui contributi di Roberto Caponi

Inps conferma la compatibilità in agricoltura ma non fornisce le indicazioni per versare quanto dovuto









Con la circolare 89/2023, l’Inps ha fornito chiarimenti in merito alla compatibilità e cumulabilità delle indennità di disoccupazione Naspi e Dis-coll con il reddito derivante dalle prestazioni agricole di lavoro subordinato occasionale a tempo determinato.

Tali prestazioni – introdotte, in via sperimentale, per il biennio 2023-2024 dall’ultima legge di Bilancio (articolo 1, comma 344) – rappresentano una nuova tipologia contrattuale che ha sostituito, in agricoltura, il contratto di prestazione occasionale (i “voucher”) che risulta abrogato per il settore primario (ma è in vigore per gli altri settori produttivi, con un ampliamento della possibilità di utilizzo rispetto alla previgente normativa).

Si tratta di una forma ibrida tra lavoro dipendente e occasionale, che può essere utilizzata solo per attività di carattere stagionale, per non più di 45 giornate annue per singolo lavoratore. Possono essere assunti solo alcune categorie di persone: disoccupati, percettori di Naspi o Dis-coll o del reddito di cittadinanza ovvero percettori di ammortizzatori sociali; pensionati di vecchiaia o di anzianità; giovani con meno di 25 anni di età, se regolarmente iscritti a un ciclo di studi presso un istituto scolastico di qualsiasi ordine e grado, compatibilmente con gli impegni scolastici; detenuti o internati, ammessi al lavoro all’esterno, nonché soggetti in semilibertà provenienti dalla detenzione o internati in semilibertà. Il compenso è esente da qualsiasi imposizione fiscale, non incide sullo stato di disoccupazione o inoccupazione entro il limite di 45 giornate di prestazione per anno civile, ed è cumulabile con qualsiasi tipologia di trattamento pensionistico. Il compenso è invece assoggettato alla contribuzione unificata previdenziale e assistenziale agricola nella misura prevista per le zone agricole svantaggiate (articolo 1, comma 45, della legge 220/2010).

L’Inps, con la circolare 89/2023, si sofferma sui percettori di Naspi o Dis-coll), precisando che l’eventuale prestazione agricola di lavoro subordinato occasionale a tempo determinato resa entro i limiti di legge (45 giornate) non determina la sospensione, l’abbattimento o la decadenza dall’indennità in questione, essendo i compensi pienamente cumulabili con la stessa. Non dovrà dunque essere fornita alcuna comunicazione all’istituto previdenziale circa i compensi ricavati, a differenza di quanto ordinariamente previsto per i percettori di Naspi o Dis-coll.

Inoltre la circolare ricorda che la contribuzione agricola versata per questo particolare tipo di impiego è da considerare utile ai fini di eventuali successive prestazioni di disoccupazione, anche agricola, ma nulla dice in merito alle modalità di dichiarazione e versamento della contribuzione previdenziale e assistenziale, lasciando aperti i dubbi interpretativi derivanti dalla scarna disposizione legislativa sull’argomento. Nessuna precisazione, inoltre, fornisce la circolare in merito alle categorie dei “pensionati di anzianità” e dei “percettori del reddito di cittadinanza”, necessarie alla luce dell’attuale legislazione di riferimento in materia.