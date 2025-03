Il licenziamento per inidoneità alla mansione comporta la perdita delle agevolazioni contributive

Il tema delle assunzioni agevolate ha una stretta connessione con gli adempimenti in materia di salute e sicurezza sul lavoro, in relazione ai pre requisiti essenziali per l’accesso alle agevolazioni.

Giova ricordare, infatti, che l’articolo 1 comma 1175, legge 296/2006, così come riformulato dall’articolo 29, comma 1, Dl 19/2024 prevede, fra i requisiti necessari per accedere alle agevolazioni contributive, la regolarità in relazione agli adempimenti in materia di salute e sicurezza in capo al datore...