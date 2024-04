Il modello OT23/2025 attribuisce nuovo valore alla rilevazione dei «near miss»

Con pubblicazione del modello OT23 per l’anno 2025, l’Inail ha istituito una sezione del modello dedicata al sistema di rilevazione dei near miss (o mancati infortuni), premiando il comportamento virtuoso di quei datori di lavoro che adottano un sistema di rilevazione e intervento su eventi potenzialmente dannosi per i lavoratori che non sono sfociati in un evento infortunistico.

Il near miss (o in italiano, quasi incidente o quasi infortunio), è un evento che, per definizione, avrebbe potuto causare...