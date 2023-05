Il reddito di cittadinanza si sdoppia: assegni a poveri e occupabili di Claudio Tucci









Il nuovo Reddito di cittadinanza non si chiamerà più Mia, bensì Garanzia per l’inclusione (Gil), scatterà a decorrere dal 1° gennaio 2024, e verrà riconosciuto, a richiesta, ai nuclei familiari al cui interno vi sia almeno un componente con disabilità, un minore, un soggetto con almeno 60 anni di età o una persona a cui è stata riconosciuta una patologia che dà luogo all’assegno per l’invalidità civile anche temporaneo. Secondo la bozza di relazione tecnica allo schema di “decreto Lavoro”, al momento...