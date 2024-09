Il regime temporale delle nuove sanzioni

Le condotte irregolari in materia di somministrazione e intermediazione nel mercato del lavoro iniziate dopo il 2 marzo 2024 oppure iniziate prima ma proseguite dopo, sono interessate dal nuovo regime sanzionatorio penale

Come per ogni nuovo regime sanzionatorio si pone il problema dell'applicabilità delle nuove sanzioni penali (arresto o in alternativa l'ammenda) nei casi descritti di violazione delle regole in materia di intermediazione, somministrazione o appalti di manodopera nelle diverse forme di esternalizzazione in cui si possono declinare.

La norma di legge, come di regola capita, non affronta la questione che è stata oggetto di un intervento specifico dell'INL.

L'INL ha emanato la nota specifica del 24 giugno...