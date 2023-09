Impatriati, diritto al bonus dopo distacco all’estero di Antonio Longo

Il contenzioso riguarda un diniego di rimborso Irpef. Stesso verdetto in primo grado









Hanno diritto all’agevolazione «impatriati» anche i lavoratori che rientrano in Italia dopo un distacco all’estero. Il principio è stato sancito dalla Cgt di 2° grado della Lombardia nella sentenza 2816/9/2023.

Il contenzioso riguarda un diniego di rimborso Irpef a fronte della richiesta di un contribuente sulla base della normativa agevolativa prevista dall’articolo 16 del Dlgs 147/2015 per i lavoratori impatriati.

La questione ruotava attorno all’applicabilità dei benefici fiscali in caso di distacco di un lavoratore all’estero e successivo rientro in Italia. I giudici di primo grado si esprimevano a favore del contribuente.

La Cgt di secondo grado della Lombardia, sulla scia di un precedente conforme (sentenza 2003/2023), ha confermato la decisione dei giudici di prime cure ritenendo infondato l’appello dell’Ufficio.

L’articolo 16, comma 1, Dlgs 147/2015 vigente ratione temporis prevedeva che i redditi di lavoro dipendente e autonomo prodotti in Italia da lavoratori trasferitisi nel nostro Paese formassero il reddito complessivo limitatamente al 50% del loro ammontare in presenza di alcune condizioni: i lavoratori non dovevano essere stati residenti in Italia nei cinque periodi di imposta precedenti il trasferimento, impegnandosi a rimanere in Italia per almeno due anni; l’attività lavorativa doveva essere svolta presso un’impresa residente in Italia in forza di un rapporto di lavoro instaurato con questa o con una società nel perimetro di controllo del gruppo; l’attività lavorativa doveva essere prestata prevalentemente nel territorio italiano; i lavoratori dovevano rivestire ruoli direttivi ovvero essere in possesso di requisiti di elevata qualificazione o specializzazione.

La disciplina in esame (così come quella attualmente vigente) non disciplinava il caso del distacco, a differenza della legge 238/2010 relativa ai cosiddetti «controesodati» che escludeva espressamente dai benefici il lavoratore distaccato. Già solo questa circostanza, che i giudici attribuiscono ad una scelta consapevole del legislatore, fa propendere per le ragioni del contribuente e per l’ampliamento del perimetro soggettivo di accesso al beneficio. Inoltre, i giudici di secondo grado sottolineano come non sussista sul piano normativo alcun riferimento alla necessità di formalizzare, al rientro in Italia, un nuovo contratto di lavoro in discontinuità rispetto al rapporto precedentemente instaurato.

Peraltro, la stessa agenzia delle Entrate, mentre in un primo momento (circolare 17/2017) non riteneva applicabile l’agevolazione ai distaccati, in una seconda fase (circolare 33/2020) – pur sempre superando il dettato normativo - ha assunto una posizione diversa secondo cui l’attività lavorativa prestata fuori confine in distacco non osta all’accesso al regime agevolato in presenza, ad esempio, di proroghe del distacco e della assunzione per il lavoratore di un nuovo ruolo in Italia a seguito dell’esperienza professionale maturata all’estero.