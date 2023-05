Importo dovuto correlato alla reiterazione dell’irregolarità di G.Mac. e T.Mor.









Con la nuova norma, nel caso del contribuente che, per sei anni, ha omesso o pagato dopo i termini versamenti di 50 euro per ogni anno, l’Inps, invece di applicare la sanzione di 10mila euro per ogni anno, in totale 60mila euro, con possibilità di ulteriore riduzione alla metà, cioè a 30mila euro, applicherà la sanzione da una volta e mezza a quattro volte l’importo omesso.

A seguito della reiterazione dell’omissione (che si verifica a fronte di almeno una seconda omissione nei cinque anni successivi...