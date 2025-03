Imprese strategiche, esonero contributivo legato alla stabilità occupazionale

Il Dl 4/2024 ha previsto una disciplina, di carattere sperimentale, mirata a consentire azioni di formazione e/o riqualificazione dei lavoratori per le imprese in difficoltà costituite attraverso processi di aggregazioni (fusioni, cessioni, conferimenti, eccetera) e aventi un organico pari o superiore a 1.000 lavoratori (cosiddette imprese strategiche), previo accordo sindacale stipulato in sede governativa.

Tale accordo, peraltro, può essere concluso anche prima dell’operazione societaria di aggregazione...