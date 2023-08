In 200mila senza Reddito di cittadinanza entro l’anno di Giorgio Pogliotti









Sono 200mila i nuclei familiari (280mila le persone) che hanno perso o si prevede che entro fine anno perderanno il sostegno del Reddito di cittadinanza, perché non sono considerati soggetti in condizione di fragilità. Di questi 47mila nuclei sono stati già presi in carico dai servizi sociali perché considerati “non attivabili al lavoro” (è il caso di nuclei composti da una vedova con figlio a carico o da un tossicodipendente, solo per citare due esempi). Per gli altri 153mila nuclei dal 1 settembre...