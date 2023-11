Inail, aggiornati i limiti di retribuzione imponibile per il calcolo dei premi di Matteo Cremonesi

Link utili Retribuzioni convenzionali da variare secondo la rivalutazione delle rendite Inail Circolare

Dal 1° luglio 2023 rivalutati gli importi del minimale e del massimale di rendita assicurativa. Aggiornate anche le retribuzioni convenzionali

Contenuto esclusivo Norme & Tributi Plus Contenuto esclusivo Norme & Tributi Plus







L’Inail ha pubblicato la circolare 47/2023 con cui ha ufficializzato la rivalutazione del minimale e del massimale di rendita nelle misure, rispettivamente, di euro 19.221,30 e di euro 35.696,70. La rivalutazione si è assestata, in linea con i dati Istat di riferimento, nella misura dell’8,1 per cento. Fino al 30 giugno 2023 continuano a essere assunti come riferimento i precedenti valori di euro 17.780,70 e 33.021,30.

Sulla base di tali importi sono stati aggiornati anche i limiti di retribuzione...