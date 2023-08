Incentivo Neet, slalom tra le regole europee di Manuela Baltolu

L’agevolazione soggiace all'articolo 32 del Regolamento UE 651/2014 sugli aiuti all’assunzione di lavoratori svantaggiati, che definisce nel dettaglio chi sono i lavoratori svantaggiati

Con la circolare 68/2023 l'Inps ha fornito le istruzioni operative per la fruizione dell'incentivo neet introdotto dall'articolo27 del Dl 48/2023, analizzando molteplici aspetti tra cui le caratteristiche indispensabili in capo ai lavoratori agevolati.

In particolare, la misura soggiace all'articolo 32 del Reg UE 651/2014, titolato "Aiuti all'assunzione di lavoratori svantaggiati sotto forma di integrazioni salariali"; l'articolo 2 del citato regolamento, al comma n.4, definisce "lavoratore svantaggiato...