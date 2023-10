Inclusione organizzativa e disabilità: nuova prassi di riferimento di Luca Barbieri e Giorgio Ottaviano

Avviata la fase di consultazione pubblica predisposta da Uni, Regione Lombardia e Unioncamere Lombardia

Contenuto esclusivo Norme & Tributi Plus Contenuto esclusivo Norme & Tributi Plus







Lo scorso 5 ottobre 2023, l’Ente italiano di normazione (Uni) ha reso noto di aver avviato la fase di consultazione pubblica della prassi di riferimento Lavoro inclusivo delle persone con disabilità, predisposta di concerto con Regione Lombardia e Unioncamere Lombardia in attuazione del programma regionale approvato con DGR XI/6749 lo scorso 25 luglio 2022.

La prassi, che è al momento reperibile sul sito istituzionale dell’Uni e in relazione alla quale è possibile formulare commenti entro il 5 novembre, definisce gli indirizzi operativi per l’attuazione di politiche d’inclusione organizzativa di lavoratori con disabilità, intendendosi per tali le persone con menomazioni fisiche, mentali, intellettive o sensoriali che possono ostacolare la piena ed effettiva partecipazione nella società su base di uguaglianza con gli altri (articolo 1, paragrafo 2 della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, ratificata e resa esecutiva con Legge 18/2009).

Inserita in un più ampio quadro normativo - che include, ad esempio, la legge 68/1999, la legge 104/1992 così come il Dlgs 216/2003 e la norma Uni Iso 30415 (Human resource management-Diversity and inclusion) - la prassi in esame mira a favorire le assunzioni di lavoratori con disabilità e, al contempo, a promuoverne l’effettiva e concreta loro integrazione sul piano organizzativo, bilanciando competitività e responsabilità sociale dell’impresa.

La prassi definisce un modello dal quale un’organizzazione può trarre indicazioni applicative e individuare azioni che consentono di realizzare un percorso d’inclusione lavorativa secondo un disegno (piano strategico) e una programmazione prestabiliti che promuovano l’adozione di politiche, processi e pratiche inclusivi e improntati al principio di equità.

Ogni fase attuativa è previsto sia sottoposta a controllo e verifica, in modo che sia possibile valutare lo stato di avanzamento delle azioni intraprese secondo criteri ben prospettati dalla prassi e tra i quali si annovera:

- una politica retributiva fondata sul principio di equità, in modo da escludere l’evenienza che la condizione di disabilità possa determinare un diverso trattamento economico in termini di retribuzione complessiva (total reward);

- la definizione di risorse economiche dedicate alla realizzazione di politiche inclusive (programmi formativi, iniziative di sensibilizzazione);

- la previsione di specifiche misure di flessibilità organizzativa;

- l’istituzione di un sistema di rilevazione del livello di inclusione e accessibilità percepito.

Una cultura organizzativa ispirata a principi d’inclusione rappresenta un fattore di (maggiore) competitività anche nell’ambito dei contratti pubblici quando si consideri che in tema di contratti riservati (articolo 61 e Allegato II.3 del Dlgs 36/2023) la documentata applicazione della prassi di riferimento in esame consente, a far tempo dal 1° luglio 2023, di ottenere un punteggio aggiuntivo ai fini dell’aggiudicazione del bando di gara (analoghi meccanismi premiali sono disciplinati dall’articolo 47, comma 5, del Dl 77/2021 e dal Dm 7 dicembre 2021 con riferimento ai contratti pubblici per la cui esecuzione si attinge ai fondi del Pnrr e del Pnc).

Al proposito, si consideri che, stando alle Linee guida in tema di contratti riservati e contenute nel Dm 20 giugno 2023, un meccanismo premiale può trovare applicazione anche nell’ipotesi in cui l’operatore economico abbia designato un diversity manager, figura a cui anche la prassi attribuisce espressamente rilievo decisivo ai fini di una compiuta attuazione delle politiche inclusive.

Ancora in tema di contratti pubblici, sarebbe opportuno raccordare più puntualmente la prassi in esame con l’obbligo di consegna della relazione allegata alla dichiarazione di regolarità circa gli obblighi stabiliti dalla Legge 68/1999 (paragrafo 2 del Dm 20 giugno 2023). Infatti, le evidenze documentali che dimostrino che l’operatore economico ha dato attuazione alla prassi potrebbero sostituire o integrare la suddetta relazione, circa la quale, peraltro, le Linee guida si limitano a prescrivere i) sia diretta a chiarire le modalità di adempimento degli obblighi previsti dalla Legge 68/1999 in materia di diritto al lavoro di lavoratori con disabilità e ii) sia trasmessa alle rappresentanze sindacali aziendali, ove esistenti.

Così come previsto dal citato Dgr 6749/2023, la Regione Lombardia riconoscerà incentivi economici a beneficio delle imprese che avranno adottato la prassi. Resta inteso che l’auspicio è che essa potrà avere più ampia diffusione sul piano territoriale e contribuire ad un ulteriore affinamento delle pratiche inclusive, valorizzando strumenti e soluzioni - ad esempio, gli accomodamenti ragionevoli - sovente relegati a svolgere una funzione marginale e solo residuale.