Indennità suppletiva non dovuta all’agente che accede alla pensione anticipata di Marco Tesoro

L’indennità di cessazione del rapporto ex articolo 1751 codice civile non è dovuta quando l'agente recede dal contratto per accedere alla pensione anticipata di vecchiaia.



Così la Corte di cassazione, con l'ordinanza 17235 del 15 giugno 2023.

Nel caso di specie, l'agente si dimetteva nel 2015 dopo aver maturato il diritto alla pensione anticipata di vecchiaia e pretendeva il pagamento da parte del preponente dell'indennità suppletiva di clientela.

La Corte d'Appello, in riforma della pronuncia di...