Indennizzo commercianti: liquidabili le richieste dal 1° maggio al 31 agosto 2023 di Arturo Rossi

Link utili Inps, messaggio 3238/2023 Messaggio

Via libera dell’Inps con un messaggio che richiama le precedenti istruzioni

Via libera dell'Inps alla liquidazione degli indennizzi della cessazione attività commerciale per le domande pervenute alle sedi territoriali dal 1° maggio 2023 al 31 agosto 2023; ne ha dato notizia lo stesso istituto di previdenza con messaggio 3238/2023.

A tal proposito, vengono richiamate le precedenti istruzioni emanate in materia, con le quali, via via, si è data autorizzazione alla liquidazione degli indennizzi per i vari periodi interessati.



Prima era stato dato il via libera per le domande ...