Industria giocattoli, ai lavoratori 196 euro di aumento

Per i lavoratori dell’industria dei giocattoli arriva un aumento complessivo di 196 euro. Assogiocattoli e Filctem, Femca e Uiltec hanno siglato l’ipotesi di accordo per il rinnovo del contratto collettivo nazionale. Sui minimi (Tem) l’incremento salariale sarà di 182 euro al 3° livello, in tre tranche, la prima di 55 euro da giugno 2024. Sul welfare contrattuale è previsto un incremento di 3 euro sull’assistenza sanitaria integrativa Sanimoda portando il contributo mensile a carico delle aziende...

