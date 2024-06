Infortuni sul lavoro, denunce aumentate del 3,6% nel primo quadrimestre 2024

Le denunce di infortunio sul lavoro presentate all’Inail nei primi quattro mesi del 2024 sono state 193.979, il 3,6% in più rispetto al primo quadrimestre del 2023. A dirlo sono gli open data resi noti ieri dall’istituto assicurativo. Sono aumentate anche le denunce di infortunio con esito mortale: 268 e quattro in più rispetto al primo quadrimestre dello scorso anno. Le denunce di malattia professionale nel quadrimestre sono state infine 30.299, con una crescita tendenziale del 26,9 per cento.

Infortuni...