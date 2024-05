Infortuni sul lavoro, pubblicato il decreto per gli indennizzi 2024 erogati dal fondo vittime di gravi infortuni

Lo scorso 17 aprile 2024 il ministero del Lavoro aveva comunicato che, con decreto del ministro era stato determinato, per l’esercizio finanziario 2024, l’importo delle prestazioni previste dal Fondo di sostegno per le famiglie delle vittime di gravi infortuni sul lavoro, per gli eventi verificatesi nel periodo compreso tra il primo gennaio e il 31 dicembre di quest’anno. Lo stesso comunicato informava che il decreto ministeriale era stato trasmesso agli organi di controllo per le verifiche di competenza...

