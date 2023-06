Inps e Inail, nuovi commissari: in pole Fava e Cervone di Marco Rogari









Scade oggi il termine per le due nomine dei commissari straordinari di Inps e Inail. Che, come previsto dal decreto legge 51/2023 varato il 4 maggio, saranno formalizzate dal governo con un decreto del presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, su proposta del ministro del Lavoro, Marina Calderone.

Per la scelta dei due commissari non è dunque obbligatorio un passaggio nel Consiglio dei ministri in calendario oggi, che potrebbe comunque esserci anche se fino ieri non veniva confermato. In ogni caso...