Intelligenza artificiale e profili di discriminazione retributiva

Muovendo dal presupposto che l’IA non costituisce una tecnologia neutra né imparziale, offriamo una prima ricognizione degli effetti che un incauto impiego di un sistema di IA può riverberare in tema di discriminazione di genere, tratteggiando le tipologie di pregiudizi, stereotipi e preconcetti (bias) che, laddove non individuati ed emendati, possono riflettersi sull’organizzazione del lavoro; nonchè svolgiamo considerazioni intorno al diritto all’equità retributiva di genere, evidenziando, anche...

Continua a leggere NT+ Lavoro Prova 1 mese da 4,90 € Procedi per attivare l’offerta Ottieni subito Tutta l’informazione giuslavoristica

Contenuti esclusivi sempre aggiornati

Guida al Lavoro digitale

Schede e approfondimenti operativi

Newsletter e Web App

Perché abbonarsi