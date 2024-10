Invito alla presentazione del libro “Il lavoro non sarà mai più come prima

Venerdì 25 ottobre alle 17.45, presso la libreria Hoepli di Milano (via Ulrico Hoepli, 5), si terrà un incontro che ha come tema l’impatto dell’intelligenza artificiale sul mondo del lavoro, in cui interverranno Francesco Rotondi, Armando Tursi e Raoul Nacamulli.

Sarà l’occasione per approfondire regole e limiti dell’AI emersa come una delle forze più potenti e trasformative della nostra epoca.

Durante l’evento verrà presentato il libro “Il lavoro non sarà mai più come prima”, edito dal Sole 24 Ore...