Ispezioni sul lavoro - La gestione delle ispezioni in azienda

[3] La Corte d'Appello di Lecce, con sentenza 502/2022, ha accolto il ricorso presentato dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e dall'Ispettorato territoriale del Lavoro di Brindisi, stabilendo che "... un cantiere edile, realizzato nel giardino dell'abitazione … non costituisce "privata dimora", ma piuttosto un'area permanentemente aperta al potenziale controllo e verifica da parte degli organi tecnici amministrativi del Comune e degli operatori di polizia giudiziaria, ivi compresi gli ispettori del lavoro" (cfr. Cass. pen. 7455/2009).

[4] Art. 13, Legge 689/81: "Gli organi addetti al controllo sull'osservanza delle disposizioni per la cui violazione è prevista la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro possono, per l'accertamento delle violazioni di rispettiva competenza, assumere informazioni e procedere a ispezioni di cose e di luoghi diversi dalla privata dimora, a rilievi segnaletici, descrittivi e fotografici e ad ogni altra operazione tecnica".

[8] Con l'ordinanza n. 24208/2020, la Cassazione afferma che il Giudice può riconoscere valore probatorio alle dichiarazioni rese dai lavoratori in sede di accertamento ispettivo, anche se le stesse risultano poi contraddette da quanto dai medesimi riferito nella deposizione in giudizio.

[13] Tar Toscana, n. 1374/2017: non si tratta di un divieto tout court, ma da valutare concretamente per ogni caso specifico e di volta in volta, esperendo la dovuta istruttoria, prodromica ad ogni atto amministrativo.