Istanze di riesame per l’una tantum part time ciclico 2021 e 2022

L’Istituto specifica le regole per il riesame delle istanze respinte relativamente alla indennità una tantum in favore dei lavoratori dipendenti di aziende private titolari di un contratto di lavoro a tempo parziale ciclico nel 2021 e nel 2022



L’Inps, con messaggio 5 febbraio 2024 n. 491, provvede ad informare che i lavoratori part time del settore privato, i quali abbiano presentato la richiesta di riconoscimento dell’una tantum in relazione ai periodi non lavorati a causa della ciclicità del rapporto di lavoro del 2021 e del 2022, potranno richiedere, in caso di mancato accoglimento, istanza di riesame entro il termine dei 120 decorrenti dal 5 febbraio 2024 oppure, dalla data di definizione dell’originaria istanza se questa risulta essere...