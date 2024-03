Its, occupazione all’87% e nel 93,8% dei casi coerente con gli studi

L’ultima medaglia d’oro è arrivata nei giorni scorsi. Il modello italiano degli Its Academy è divenuto punto di riferimento per il Piano Mattei per l’Istruzione, partito con Etiopia ed Egitto, per far decollare anche lì competenze tecniche e legame con le imprese.

Del resto gli Istituti tecnologici superiori stanno crescendo, spinti dalle riforme Valditara e dal Pnrr, e il monitoraggio 2024, curato da Indire, dalla prima ricercatrice, Antonella Zuccaro - che viene illustrato stamane a Didacta, a Firenze...